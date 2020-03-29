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Генменеджер «Аризоны» провел встречу с агентом Холла

09:17
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Генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка провел переговоры с агентом форварда Тэйлора Холла Дарреном Феррисом во время перерыва в НХЛ из-за коронавируса, сообщает ESPN.

Этим летом 28-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом. По прошлому контракту его зарплата составляла 6 миллионов долларов за сезон.

В «Аризону» нападающий попал по ходу нынешнего сезона в результате обмена с «Нью-Джерси». Всего в регулярном чемпионате он провел 65 матчей и набрал 52 (16+36) очка при показателе полезности «минус 14».

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