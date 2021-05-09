Генменеджер «Аризоны» прокомментировал решение расстаться с главным тренером

Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг прокомментировал решение расстаться с главным тренером Риком Токкетом.

«После встречи с Риком мы согласились, что смена тренера пойдет во благо клуба. Это было очень трудное решение, но мы верим, что настало время для нового направления и нового лидера. Рик — очень хороший тренер и невероятный человек, и мы искренне ценим его усердный труд и преданность «Койоты» на протяжении последних четырех лет. Мы благодарны за все, что он сделал для клуба и желаем ему успехов в будущем», — приводит слова генменеджера сайт НХЛ.

Контракт Токкета истекает 30 июня. Он занял пост тренера «Койотс» 11 июля 2017 года, заменив Дэйва Типпетта.