Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о ситуации с вратарями в команде. Илья Самсонов одержал 12 побед в 16 матчах (14 — в стартовом составе).

— Холтби — наш парень, — цитирует генменджера «Вашингтона» Sportsnet. — Я имею в виду, что у него есть Кубок Стэнли, у него есть история, он является важной частью нашей организации. Это парень номер один. Мы попытались развить Самсонова, он очень хорошо справился со всем, что его просили делать. Он постоянно становится лучше, спокоен под давлением.

Развиваем Самсонова и пытаемся сделать то, что будет лучше для обоих парней. Надеюсь, мы можем использовать их как на протяжении сезона, так и в плей-офф.