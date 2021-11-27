Генменджер «Сан-Хосе» на время отошел от управления клубом по состоянию здоровья

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон временно отошел от управления клубом. Такое решение он принял по состоянию здоровья, сообщает сайт «Акул».

Основную нагрузку на себя возьмет его ассистент Джо Уилл.

Statement from the San Jose Sharks. pic.twitter.com/WRKFReLtpa — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) November 26, 2021

64-летний Уилсон занял пост генерального менеджера «Сан-Хосе» в 2003 году. В этом сезоне команда набрала 21 очко в 19 матчах и идет вне зоны плей-офф.