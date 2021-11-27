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Генменджер «Сан-Хосе» на время отошел от управления клубом по состоянию здоровья

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Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон временно отошел от управления клубом. Такое решение он принял по состоянию здоровья, сообщает сайт «Акул».

Основную нагрузку на себя возьмет его ассистент Джо Уилл.

64-летний Уилсон занял пост генерального менеджера «Сан-Хосе» в 2003 году. В этом сезоне команда набрала 21 очко в 19 матчах и идет вне зоны плей-офф.

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