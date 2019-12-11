Генменджер «Рейнджерс»: «Шестеркину придется ждать своей возможности»
14:25
Генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон поделился мнением о перспективах голкипера Игоря Шестеркина, выступающего в АХЛ, заиграть в основной команде. Россиянин был признан лучшим игроком октября.
— Мы говорим всем нашим хоккеистам: «Играйте хорошо, и тогда мы будем принимать решения по ситуации», — цитирует Гортона Newsday. — Игорь играл очень хорошо, но он все еще очень молод с точки зрения североамериканской карьеры.
У него есть все предпосылки. Он хорош, его любят партнеры по команде, он сделал все, о чем его просили. Я ожидаю, что он будет продолжать работать и понимать — ему придется ждать своей возможности.
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