Генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка прокомментировал перевод российского защитника Ильи Любушкина в клуб Американской хоккейной лиги.

— Он — часть будущего нашей команды, — цитирует Arizona Central генменеджера «Аризоны». — Вероятно, он будет один из первых защитников, которого мы вызовем в случае травм. Сезон начнем с шестью защитниками.

В сезоне 2018/19 Илья Любушкин провел за «Аризону» 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (0+4) результативных балла.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков