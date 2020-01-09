Генеральный менеджер «Вашингтона»: «У Овечкина есть шанс побить рекорд Гретцки»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан считает, что форвард команды Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Здоровье сыграет большую роль в этом, — сказал Маклеллан в интервью Sportsnet. — Он все еще хорошо бросает по воротам. Пока у него будет такой бросок, пока у него будет хорошая команда и наша бригада большинства будет оставаться в топ-10, у него есть шанс играть еще долго. Он уже не будет таким быстрым и резким, как раньше, но он продолжит забивать. С таким броском у него будет шанс.

На данный момент у Овечкина 684 гола. Он занимает 11-е место в лиге за всю историю вместе с Теему Селляне. Лидирует Уэйн Гретцки — 894 гола.