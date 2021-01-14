НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтона» рассказал, что клуб будет делать ставку на Самсонова

20:47
Теги:

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что российский голкипер Илья Самсонов заслужил шанс застолбить за собой место первого номера команды.

«У меня нет никаких сомнений в нем, — приводит слова генменеджера Washington Post. — Конечно, может, нам хотелось бы, чтобы у него было чуть больше опыта в НХЛ. Но мы в нем не сомневаемся.

Он будет еще прогрессировать. Но он должен заслужить место первого номера. Это большой вызов для молодого человека. И он должен научиться справляться с таким давлением».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир