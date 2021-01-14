Генеральный менеджер «Вашингтона» рассказал, что клуб будет делать ставку на Самсонова

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что российский голкипер Илья Самсонов заслужил шанс застолбить за собой место первого номера команды.

«У меня нет никаких сомнений в нем, — приводит слова генменеджера Washington Post. — Конечно, может, нам хотелось бы, чтобы у него было чуть больше опыта в НХЛ. Но мы в нем не сомневаемся.

Он будет еще прогрессировать. Но он должен заслужить место первого номера. Это большой вызов для молодого человека. И он должен научиться справляться с таким давлением».