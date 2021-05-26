Генеральный менеджер «Вашингтона»: «Перестройка сейчас будет преждевременной, но она приближается»
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что в ближайшие годы команда начнет перестройку. В трех последних сезонах «Кэпиталс» вылетали из плей-офф в первом раунде.
«Не думаю, что прямо сейчас мы находимся в той стадии, когда нам нужна перестройка.
Важно, чтобы Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем завершили свои карьеры в нашем клубе.
Перестройка сейчас будет немного преждевременной, но я понимаю, что она приближается. Сейчас мы хотим включить в состав команды несколько молодых хоккеистов", — цитирует Маклеллана The Washington Post.
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» в пятом матче серии плей-офф Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 1:3.
«Бостон» выиграл серию с общим счетом 4:1 и вышел во второй раунд плей-офф, где их соперником станет победитель серии «Питтсбург» — «Айлендерс».
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