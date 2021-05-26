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Генеральный менеджер «Вашингтона»: «Перестройка сейчас будет преждевременной, но она приближается»

20:51

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что в ближайшие годы команда начнет перестройку. В трех последних сезонах «Кэпиталс» вылетали из плей-офф в первом раунде.

«Не думаю, что прямо сейчас мы находимся в той стадии, когда нам нужна перестройка.

Важно, чтобы Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем завершили свои карьеры в нашем клубе.

Перестройка сейчас будет немного преждевременной, но я понимаю, что она приближается. Сейчас мы хотим включить в состав команды несколько молодых хоккеистов", — цитирует Маклеллана The Washington Post.

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» в пятом матче серии плей-офф Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 1:3.

«Бостон» выиграл серию с общим счетом 4:1 и вышел во второй раунд плей-офф, где их соперником станет победитель серии «Питтсбург» — «Айлендерс».

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей