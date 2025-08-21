Генеральный менеджер «Вашингтона» ответил на вопрос о будущем Овечкина в клубе

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик ответил на вопрос о будущем нападающего и капитана команды Александра Овечкина.

«За свою карьеру он заслужил право принимать любые решения. Мы позволим Овечкину сказать то, о чем он думает, а затем, в любое время, когда он захочет, мы поговорим с ним о будущем», — приводит официальный сайт НХЛ слова Патрика.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, он был выбран «Кэпиталз» под 1-м номером драфта НХЛ-2004.

В сезоне-2024/25 Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас у 39-летнего форварда 897 голов.

В марте 2025 года Овечкин в интервью «СЭ» заявлял, что рассматривает возможность возвращения в «Динамо» в 2026 году. Контракт нападающего с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.