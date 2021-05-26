Генеральный менеджер «Вашингтона» оценил потенциал Самсонова
18:54
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что высоко оценивает потенциал голкипера Ильи Самсонова.
Он отметил, что россиянин может стать «первым номером команды», пишет в Twitter журналист Саманта Пелл. В клубе «дадут ему еще один шанс доказать это».
Самсонову 24 года, в нынешнем сезоне он провел 19 матчей, одержав 13 побед и пропуская в среднем 2,69 шайбы за игру.
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