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Генеральный менеджер «Вашингтона» оценил потенциал Самсонова

18:54
Илья Самсонов. Фото USA Today Sports
Илья Самсонов. Фото USA Today Sports
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что высоко оценивает потенциал голкипера Ильи Самсонова.

Он отметил, что россиянин может стать «первым номером команды», пишет в Twitter журналист Саманта Пелл. В клубе «дадут ему еще один шанс доказать это».

Самсонову 24 года, в нынешнем сезоне он провел 19 матчей, одержав 13 побед и пропуская в среднем 2,69 шайбы за игру.

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