Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о российском голкипере Илье Самсонове. Он стал первым вратарем в истории клуба, который одержал 5 побед в 5 стартовых матчах в карьере в НХЛ.

— Это настоящий талант, — приводит слова Маклеллана российскаяверсия официального сайта НХЛ. — У него есть все характеристики, которыми должен обладать вратарь: он спокоен, уверен в себе, умеет учиться и применять полученные навыки в игре. Мы все очень надеемся, что он сполна раскроет свой огромный потенциал.

Самсонов — первый вратарь в истории «Вашингтона» с 5 победами в 5 стартовых матчах в карьере