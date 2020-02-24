Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал переход российского форварда Ильи Ковальчука из «Монреаля».

— Илья — талантливый атакующий игрок, который, на наш взгляд, добавит нам глубины и гибкости в атаке, — цитирует Маклеллана официальный сайт клуба. — Он мастеровитый форвард, который может вести игру и внести свой вклад в нашу игру в атаке.

«Монреаль» будет платить половину зарплаты игрока. Взамен клуб получит право выбора в третьем раунде драфта.

36-летний форвард в 22 матчах за «Канадиэнс» набрал 9 (3+6) очков в 17 играх.

По ходу нынешнего сезона он перешел в команду из «Лос-Анджелеса». Таким образом, это его третья команда за сезон. Ранее «Лос-Анджелес» расторг многолетний контракт с ним, после чего хоккеист подписал контракт с «Монреалем» до конца сезона.

Всего у него 919 матчей и 872 (442+430) очка за карьеру в НХЛ. Ковальчук — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ.

За «Вашингтон» уже выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, и Илья Самсонов.