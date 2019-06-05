Генеральный менеджер "Ванкувера" сообщил, что клуб хочет вернуть Трямкина

Генеральный менеджер "Ванкувера" Джим Беннинг заявил о заинтересованности клуба в возвращении защитника Никиты Трямкина. В прошедшем сезоне хоккеист выступал за "Автомобилист".

- Я встречался с агентом на прошлой неделе. У него еще год по контракту. Мы хотели бы вернуть его. Мы сейчас смотрим финал Кубка Стэнли, и видим, какие габариты у защиты "Сент-Луиса", - сказал Беннинг в интервью Sportsnet. - Думаю, Никита мог бы стать важным элементом в нашей команде. Он молодой игрок. У нас он серьезно добавил. Мы хотели бы вернуть его. Будем продолжать переговоры.

24-летний россиянин в прошедшем сезоне провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (3+8) очков. В составе "Ванкувера" он провел два сезона, после чего в 2017 году вернулся в Екатеринбург.

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