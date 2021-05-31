Генеральный менеджер «Ванкувера» рассказал о сильных качествах Подколзина

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг выразил мнение, что нападающий Василий Подколзин сможет быстро адаптироваться к стилю игру в Северной Америке.

«Думаю, стиль игры на маленьких площадках ему подходит больше. Он много работает на льду, бьется за шайбу, может создать момент и сам завершить комбинацию. Он может играть с сильными партнерами и может сделать партнеров сильнее», — приводит слова Беннинга The Athletic.

С 19-летним игроком заключен трехлетний контракт новичка.

Подколзин был задрафтован «Ванкувером» в 2019 году под общим 10-м номером.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за СКА, набрав 11 (5+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он провел 16 встреч, забросил 6 шайб и сделал 5 результативных передач.