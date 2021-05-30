Генеральный менеджер «Ванкувера» подтвердил, что клуб подпишет контракт с Подколзиным

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг подтвердил информацию «СЭ», что клуб подпишет контракт с нападающим Василием Подколзиным, сообщает Hockey Buzz.

В минувшем сезоне Подколзин набрал 11 (5+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он провел 16 встреч, забросил 6 шайб и сделал 5 результативных передач.

В составе молодежной сборной России Подколзин стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. На МЧМ-2021 он отметился 4 (2+2) очками в 7 матчах.

Подколзин был задрафтован «Ванкувером» в 2019 году под общим 10-м номером.