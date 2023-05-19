Генеральный менеджер «Торонто» Дубас покинул свой пост

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас покинул свой пост. Он не будет работать на аналогичной должности в следующем сезоне НХЛ, сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон.

Ранее функционер заявил, что, если покинет свой пост в «Торонто», то не пойдет работать в другую команду НХЛ.