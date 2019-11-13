Генеральный менеджер «Сент-Луиса»: «Надеюсь, Тарасенко восстановится раньше, чем предполагается»

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг выразил надежду, что форвард команды Владимир Тарасенко восстановится как можно скорее. Хоккеист ранее получил повреждение плеча 24 октября в игре с «Лос-Анджелесом» и выбыл ориентировочно на пять месяцев.

— Я надеюсь, что он восстановится раньше, чем предполагается, — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ. — Но все-таки речь в данном случае идет о том, чтобы пораньше провести повторное обследование, и его результаты будут положительными. Мы хотим, в частности, чтобы во время восстановления ему не пришлось каждый день отвечать на вопросы о самочувствии. Мы будем держать всех в курсе. Будет здорово, если он восстановится раньше, но мы бы не стали говорить о таком сроке, если думали, что он вернется в состав раньше.

Ранее Тарасенко уже делали операцию на этом же плече. Он травмировал его в последний день сезона-2017/18.

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