Генеральный менеджер "Рейнджерс" оценил Шестеркина

Генеральный менеджер "Рейнджерс" Джефф Гортон оценил игру российскиго вратаря Игоря Шестеркина​ в лагере развития клуба. По его словам, голкиперу нужно адаптироваться.

– Шестеркин приехал в Северную Америку, потому что хочет показать себя с наилучшей стороны. – цитирует Гортона официальный сайт клуба. – Не собираюсь кому-то мешать и говорить, мол, у тебя нет никаких шансов. У Игоря были хорошие результаты в КХЛ, он был одним из лучших. Поэтому говорить таким ребятам, что у них нет шансов, просто невозможно.

Посмотрим, как он покажет себя в тренировочном лагере. Шестеркин – новичок и ему нужно время для адаптации к новым условиям. Ощущение, что "Рейнджерс" давно приобрел Шестеркина. Мы очень рады, что он здесь.