Генеральный менеджер «Оттавы» назвал главный козырь Зуба

Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион прокомментировал подписание контракта с защитником Артемом Зубом. Соглашение с 24-летним россиянином рассчитано на один сезон.

— Мы рады, что Артем решил продолжить карьеру в «Оттаве», — цитирует Дориона официальный сайт НХЛ. — Артем — умный защитник оборонительного плана, который хорошо обращается с шайбой и действует, основываясь на силе и мобильности. Богатый международный опыт поможет ему адаптироваться к североамериканскому стилю, но его главный козырь — способность обороняться.

Зуб в сезоне-2019/20 провел 57 матчей в регулярке в составе СКА, набрав 22 (13+9) очка, а также принял участие в одной встрече Кубка Гагарина, которую не смог доиграть из-за травмы.

Сезон КХЛ был досрочно прерван из-за пандемии коронавируса.