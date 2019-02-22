Генеральный менеджер "Оттавы": "Мы предлагали Дюшену долгосрочный контракт перед обменом"

Генеральный менеджер "Оттавы" Пьер Дорион рассказал, что предлагал бывшему форварду команды Мэтту Дюшену долгосрочный контракт перед обменом в "Коламбус".

– Когда мы приобретали Мэтта в ноябре 2017 года, то надеялись, что его переход поможет команде совершить серьезное продвижение в плей-офф, - цитирует Дориона официальный сайт "Оттавы". - Очевидно, что наша задумка не воплотилась в реальность. Больше года назад руководство приняло решение заняться перестройкой всей организации. Мы желали, чтобы Мэтт был частью этого процесса. Руководство подготовило справедливое и комплексное предложение по новому контракту, который позволил бы сохранить игрока в команде на длительный срок. Мы предложили долгосрочный контракт.



Как только стало известно, что Дюшейн не хочет быть частью перестройки, мы сконцентрировались на том, какие активы могли бы приобрести в результате обмена Мэтта. Руководство считает, что приобретение Абрамова и Давидсона вместе с выбором в первом раунде драфта поможет команде в будущем. Оно соответствует усилиям, направленным на создание молодой, быстрой и сильной команды.

"Оттава" обменяла Дюшена в "Коламбус"

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