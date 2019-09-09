Генеральный менеджер «Нью-Джерси» подтвердил, что Заха может уехать в КХЛ

Как сообщал «СЭ», чешский нападающий Павел Заха перейдет в «Авангард». Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро подтвердил, что такая вероятность существует.

— Его агент объявил мне пару дней назад об этом. Но я надеюсь, что мы сможем решить этот вопрос. Нужно просто прийти к устраивающему всех соглашению, — приводит слова Шеро официальный сайт НХЛ.

Заха — молодой хоккеист, который прогрессирует. Если он сделает выбор в пользу КХЛ, то для возвращения в НХЛ ему придется преодолеть длинный путь. Для него отъезд в КХЛ станет шагом назад.

Три последних сезона форвард провел в составе «Девилз» и набрал 76 (29+47) очков в 201 матче в НХЛ.