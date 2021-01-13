Генеральный менеджер «Монреаля» рассказал о сильных сторонах Романова

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен поделился мнением о защитнике команды Александре Романове.

«В последние несколько лет я дважды приезжал в Москву, чтобы увидеть его игру, и ... теперь он здесь, — цитирует Бержевена Sportsnet. — Он активен, он всегда бдителен, хорошо работает клюшкой и играет с большой уверенностью, он любит эту игру. Парень, которого я видел в России последние два года — вот что у нас теперь есть».

21-летний Романов в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. В 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф у него 4 матча без результативных действий.