Генеральный менеджер «Монреаля» рассказал о сильных сторонах Романова
23:16
Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен поделился мнением о защитнике команды Александре Романове.
«В последние несколько лет я дважды приезжал в Москву, чтобы увидеть его игру, и ... теперь он здесь, — цитирует Бержевена Sportsnet. — Он активен, он всегда бдителен, хорошо работает клюшкой и играет с большой уверенностью, он любит эту игру. Парень, которого я видел в России последние два года — вот что у нас теперь есть».
21-летний Романов в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. В 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф у него 4 матча без результативных действий.
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