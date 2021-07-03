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Генеральный менеджер «Миннесоты» проведет переговоры с агентом Капризова на следующей неделе

18:18
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота»., Twitter
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота»., Twitter
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что с ним связывался агент нападающего Кирилла Капризова. Стороны намерены обсудить условия нового контракта на следующей неделе, сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо.

Ранее появилась информация, что представители североамериканского клуба хотят подписать с Кириллом долгосрочный контракт на 7-8 лет. Сам Капризов хочет подписаться на 2-3 года. Представители российского нападающего объясняют заинтересованность в краткосрочном контракте тем, что Капризов не хочет вести переговоры о новом контракте в возрасте 31-32 лет, а намерен выйти на рынок в возрасте 26-27 лет, чтобы подписать еще более выгодное соглашение.

Кирилл Капризов стал восьмым российским хоккеистом, признанным лучшим новичком сезона в НХЛ.

Капризов в дебютном сезоне переписал все рекорды для новичков «Миннесоты». Теперь он лидер по всем основным статистическим показателям: очкам (51), голам (27) и передачам (24).

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Иван Шитик все материалы автора

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