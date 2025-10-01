Генеральный менеджер «Миннесоты» Герин сравнил Капризова с Кросби

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин назвал сильные стороны российсийкого нападающего Кирилла Капризова.

«Кирилл — это настоящий лидер на льду. Он напоминает мне Сидни Кросби по самоотдаче на тренировках и в играх, а также по своему образу жизни. Это хоккеист, который оказывает влияние на всю команду. Ему не нужно произносить длинные мотивационные речи. Он проявляет лидерство непосредственно на льду и своим поведением, заражая всех своим настроем. У нас в раздевалке есть много молодых хоккеистов, и они смотрят на Кирилла как на суперзвезду хоккея, учатся у него и перенимают его привычки и стиль игры», — приводит слова Герина пресс-служба клуба.

30 сентября 28-летний форвард подписал рекордное для НХЛ 8-летнее соглашение с «Уайлд» на 136 миллионов долларов со среднегодовой зарплатой 17 миллионов.

Капризов выступает за «Уайлд» с 2020 года. За пять сезонов в лиге на счету россиянина 386 (185+201) очков в 319 играх.