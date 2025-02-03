Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко перенес операцию
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко перенес операцию, сообщает генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл.
Отмечается, что россиянин переведен в список травмированных на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что Марченко выбыл на 6-8 недель, так как получил перелом челюсти в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:5). Хоккеист получил удар шайбой в лицо, находясь на скамейке запасных, из-за чего пропустил третий период.
24-летний форвард в этом сезоне набрал 55 (21+34) очков в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|52
|34
|18
|75
|2
|Каролина
|53
|32
|21
|68
|3
|Нью-Джерси
|54
|29
|25
|64
|4
|Коламбус
|53
|26
|27
|59
|5
|Айлендерс
|52
|24
|28
|55
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|54
|22
|32
|52
|8
|Филадельфия
|54
|23
|31
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|32
|22
|67
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|64
|3
|Оттава
|52
|28
|24
|60
|4
|Детройт
|53
|27
|26
|59
|5
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|58
|6
|Бостон
|54
|26
|28
|58
|7
|Монреаль
|52
|24
|28
|53
|8
|Баффало
|52
|21
|31
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|54
|37
|17
|77
|2
|Даллас
|52
|34
|18
|69
|3
|Миннесота
|53
|31
|22
|66
|4
|Колорадо
|54
|31
|23
|64
|5
|Сент-Луис
|53
|24
|29
|52
|6
|Юта
|52
|21
|31
|51
|7
|Нэшвилл
|51
|18
|33
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|52
|32
|20
|68
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|52
|26
|26
|59
|5
|Ванкувер
|52
|23
|29
|57
|6
|Анахайм
|52
|22
|30
|50
|7
|Сиэтл
|54
|23
|31
|49
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
Результаты / календарь
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2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
7.02
8.02
|3.02
|00:00
|
Анахайм – Монреаль
|3 : 2
|3.02
|02:00
|
Рейнджерс – Вегас
|4 : 2
|3.02
|02:00
|
Даллас – Коламбус
|5 : 3
|3.02
|02:00
|
Флорида – Айлендерс
|6 : 3
|3.02
|03:00
|
Юта – Сент-Луис
|1 : 2
|3.02
|04:00
|
Ванкувер – Детройт
|2 : 3 ОТ
|3.02
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|2 : 3
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