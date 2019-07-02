Генеральный менеджер "Коламбуса" считает, что клуб сделал все возможное, чтобы удержать Панарина

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен - переходе форварда Артемия Панарина в "Рейнджерс".

- Мы все время говорили, что сделаем все возможное, чтобы удержать его, - цитирует Кекяляйнена русскоязычная версия сайта НХЛ. - Мы показали это. Даже в последний день мы стремились к победе. Мы перепробовали все, что можно. И я могу спать спокойно, зная, что мы сделали все возможное, чтобы сохранить хорошего игрока, который нам нравился. Густав Нюквист является техничным, быстрым, универсальным игроком, который станет прекрасным дополнением для нашей команды как на льду, так и вне его. Это талантливый плеймейкер, который умеет играть в двусторонний хоккей. На протяжении всей карьеры он был невероятно надежным игроком, и мы рады его приветствовать в нашей семье. Мы воспользуемся нашими возможностями на рынке, если будем уверены, что они сделают нас сильнее. Но у нас в системе есть много молодых ребят, и мы хотим, чтобы у них появился шанс проявить себя.

Российский форвард ранее подписал контракт с клубом из Нью-Йорка на семь лет на общую сумму в 81,5 миллиона долларов.

Панарин - самый дорогой русский хоккеист в истории НХЛ. Он едет в "Рейнджерс"