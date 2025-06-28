Хоккей
28 июня, 12:47

Генеральный менеджер «Коламбуса» раскрыл причины выбора российского хоккеиста на драфте НХЛ

Камила Абдурахманова
корреспондент

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл высказался о выборе вратаря Петра Андреянова в первом раунде драфта-2025. «Блю Джекетс» взяли 18-летнего российского хоккеиста под 20-м номером.

«Я не специалист по вратарям, но наши тренеры и скауты сказали, что этот парень лучший. Он очень атлетичен. Мы спрашивали у хоккеистов: «Кого бы ты забрал с собой в следующий клуб?» 90 процентов игроков называли Петра» — приводит слова Уодделла Sportsnet.

В прошлом сезоне Андреянов играл в МХЛ: он отразил 94,2 процента бросков и пропускал в среднем 1,75 шайбы за матч.

Петр Андреянов.

