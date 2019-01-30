Генеральный менеджер "Коламбуса": "Обмен Панарина может состояться до 25 февраля"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен не исключил, что обмен российского форварда команды Артемия Панарина может состояться до 25 февраля. Именно в этот день в НХЛ пройдет дедлайн, после которого любые переходы в течение сезона будут запрещены.

- Мой телефон сегодня без конца звонит. Я могу отвечать только на один звонок за раз, но потом непременно перезваниваю, - сказал Кекалайнен в интервью The Athletic. - Мы установим определенную планку требований, которым должно соответствовать каждое торговое предложение по Панарину. Если эти критерии будут соблюдены, обмен может состояться до 25 февраля. Нам нужно взвесить решение, все зависит от того, каков будет рынок. В прошлом году был интересный пример, когда мы оставили у себя Джека Джонсона и Мэттью Кэлверта, потому что думали, что в краткосрочной перспективе это будет лучше для нашей команды, а особой выгоды от их обмена не было.

Мне трудно начать спекулировать на эту тему. Но в целом на рынке есть команды, которые готовы укрепить свои составы прямо сейчас, отказываясь от будущего ради текущего усиления. Конечно, новость, которую я узнал в понедельник, меня разочаровала. Но мы сделаем все возможное. Собственно, мы сделали все, чтобы Панарин чувствовал себя у нас как дома. У нас хороший город, замечательные болельщики, отличная команда и условия.

От любви до ненависти. В "Коламбусе" уже освистывают Панарина