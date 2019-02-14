Генеральный менеджер "Коламбуса": "Надеемся, что Гавриков приедет в НХЛ в следующем году"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен ждет в команде российского защитника Владислава Гаврикова, задрафтованного в 2015 году под 159-м общим номером.

- У нас Владислав Гавриков играет в СКА и за сборную России. Он стал олимпийским чемпионом в прошлом году, играл на чемпионате мира, - цитирует Кекяляйнена официальный сайт НХЛ. - Я думаю, что если бы он решил приехать в Северную Америку раньше, то сейчас уже мог бы играть в НХЛ. Мы надеемся, что он приедет к нам в следующем году.

Контракт Гаврикова со СКА рассчитан до 30 апреля 2019 года. В текущем сезоне защитник забросил 5 шайб и сделал 14 результативных передач в 56 матчах.

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