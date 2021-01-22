Генеральный менеджер «Каролины» высказался по ситуации с коронавирусом в команде
16:21
Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл высказался по ситуации с коронавирусом в команде.
«Я предполагаю, что тренировочная база будет закрыта еще завтра. Но мы надеемся, что к тому времени, когда мы приедем сюда к выходным, команда сможет начать заниматься.
Может быть, это не будет полноценная команда, но игроки начнут что-то делать, вернутся к полноценным тренировкам, а затем будут готовиться к играм на следующей неделе», — заявил Уодделл официальному сайт НХЛ.
Национальная хоккейная лига перенесла несколько игр команды.
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