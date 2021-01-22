Генеральный менеджер «Каролины» высказался по ситуации с коронавирусом в команде

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл высказался по ситуации с коронавирусом в команде.

«Я предполагаю, что тренировочная база будет закрыта еще завтра. Но мы надеемся, что к тому времени, когда мы приедем сюда к выходным, команда сможет начать заниматься.

Может быть, это не будет полноценная команда, но игроки начнут что-то делать, вернутся к полноценным тренировкам, а затем будут готовиться к играм на следующей неделе», — заявил Уодделл официальному сайт НХЛ.

Национальная хоккейная лига перенесла несколько игр команды.