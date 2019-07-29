Генеральный менеджер "Каролины" объяснил, почему клуб удержал Ахо

Генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл рассказал, почему клуб решил продлить сотрудничество с форвардом Себастьяном Ахо.

- Мы ни в коем случае не расстались бы с Ахо на этом этапе, - цитирует функционера официальный сайт НХЛ. - Контрактное предложение поступило к нам в понедельник (1 июля) в 14.40. Мы оба прочитали его, а в 14.42 уже знали, что повторим его. Я разговаривал с ним. Он хочет играть здесь, - сказал Уодделл. - Его агент сказал ему, что таким способом он получит контракт без затягивания переговорного процесса на все лето. Коллективный трудовой договор допускает это. Мы занимаемся бизнесом, и нам надо быть готовым к таким вещам. Теперь все эти проблемы остались в прошлом. Себастьян - отличный парень. Я понимаю, насколько он важен для команды. Думаю, все рады такому исходу. Он будет в команде как минимум еще пять лет.

В прошлом сезоне 21-летний форвард провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 83 (30+53) очка, а также записал на свой счет 12 (5+7) баллов в 15 встречах плей-офф. Всего в лиге он набрал 197 (83+114) очков в 242 играх.