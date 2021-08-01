Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Генеральный менеджер «Флориды» рассказал о роли Мамина в команде

18:07
Теги:

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито объяснил, почему клуб решил вернуть российского нападающего Максима Мамина из КХЛ.

«За время выступлений в КХЛ Максим вырос в потенциального двустороннего форварда, играя в команде чемпионского уровня ЦСКА. Он ценен своими габаритами и бойцовскими качествами. Мы рады, что он вернулся в «Пантерз».

Нам очень повезло с игроками, которые обладают большим набором навыков и умений, которые могут играть как в топ-6, так и в низших двух звеньях. Игроками, которые могут играть как слева, так и справа. Макс дает нам физическую мощь, скорость и еще немного результативности. Мы считаем, что он, возможно, тот игрок, кто может вписаться в нашу команду», — цитирует Зито сайт НХЛ.

26-летний россиянин был выбран клубом на драфте-2016 под общим 175-м номером.

Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2017/18, но не смог закрепиться в основе. После этого форвард вернулся в КХЛ. Прошлый сезон он провел в ЦСКА.

В минувшем сезоне Мамин провел в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и набрал 35 (15+20) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Шевченко не ожидал такого политического напора. Кое-кому не нравилось, что он говорил по-русски». Что происходит в сборной Украины?
Россия вышла в четвертьфинал Игр с первого места. Алекно провалился с Ираном
Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 1 августа
Расписание соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в Токио
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд