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Генеральный менеджер «Флориды» проведет встречи с Дадоновым и Хоффманом

15:35
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Нападающие «Флориды» Майк Хоффман и Евгений Дадонов получат статус неограниченно свободных агентов. Однако генеральный менеджер «Пантерз» Билл Зито намерен встретиться с игроками до открытия рынка свободных агентов, сообщает The Athletic.

31-летний Дадонов в прошедшем сезоне набрал 47 (25+22) очков в 69 матчах. По контракту он получил 4 миллиона долларов в год.

30-летний Хоффман зарабатывал 5,187 миллиона за сезон. В регулярном чемпионате на счету канадца 59 (29+30) очков в 69 встречах.

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