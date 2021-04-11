Генеральный менеджер «Флориды» прокомментировал подписание контракта с Гусевым

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито прокомментировал подписание контракта с нападающим Никитой Гусевым, который находился в статусе свободного агента.

«Никита — техничный и креативный форвард, который обладает хорошими задатками плеймейкера. Он доказал, что является отличным нападающим. И мы очень рады, что он решил присоединиться к нашей команде», — приводит слова Зито в Twitter журналист Давид Паньотта.

10 апреля Гусев прошел процедуру безусловного драфта отказов и стал неограниченно свободным агентом. В последний раз нападающий выходил на лед в составе «Нью-Джерси» 20 марта.