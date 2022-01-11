Генеральный менеджер «Эдмонтона» подтвердил интерес к Эвандеру Кейну

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд подтвердил, что клубу интересен нападающий Эвандер Кейн. Он уже провел переговоры с агентом форварда, сообщает инсайдер Пьер Лебрун.

Ранее Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцине.

После этого он был отправлен в фарм-клуб «Сан-Хосе», а недавно клуб расторг с ним контракт. В текущем регулярном чемпионате Кейн не провел ни одного матча.