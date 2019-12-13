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Генеральный менеджер «Эдмонтона» Холланд прилетел в Москву

20:30
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Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд прилетел в Москву. Об этом в своем Twitter написал агент Дэн Мильштейн.

— Кенни Холланд из «Эдмонтона» соскучился по теплой погоде, так что прилетел в Москву, — написал агент.

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