Генеральный менеджер «Эдмонтона» Холланд прилетел в Москву
20:30
Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд прилетел в Москву. Об этом в своем Twitter написал агент Дэн Мильштейн.
— Кенни Холланд из «Эдмонтона» соскучился по теплой погоде, так что прилетел в Москву, — написал агент.
Kenny Holland of Edmonton Oilers wanted warmer weather so we came to Moscow. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/lb0oNs4zqw— Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) December 13, 2019
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