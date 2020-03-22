Генеральный менеджер «Айлендерс» ждет Сорокина в команде в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло заявил, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин присоединится к «Островитянам» в следующем сезоне.

— Все идет к тому, что Сорокин будет здесь в следующем сезоне, — цитирует Ламорелло Twitter Eyes on Isles.

Сорокин был задрафтован «Айлендерс» в 2014 году в третьем раунде под общим 78-м номером. Его контракт с ЦСКА истекает 30 апреля.

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги голкипер отыграл за армейцев 60 матчей, в которых пропустил 54 шайбы. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) он сделал два «сухаря». За четыре игры он пропустил три шайбы.