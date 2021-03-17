Генеральный менеджер «Айлендерс» подтвердил, что Голышева ждут в команде

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло 17 марта подтвердил, что нападающий Анатолий Голышев может присоединиться к команде.

«Он хочет приехать. Нужно с ним пообщаться и все решить окончательно. Велика вероятность, что он приедет», — приводит слова Ламорелло в Twitter инсайдер Артур Стэйпл.

16 марта «Автомобилист» на официальном сайте объявил, что Голыше покидает команду и продолжит карьеру в Северной Америке.

Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», в котором он выступал восемь лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.

Правда на россиянина в НХЛ — у «Айлендерс». В 2016 году Голышев был выбран клубом в 4-м раунде драфта НХЛ под общим 95-м номером.

В этом сезоне Голышев провел в КХЛ 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «плюс 2».