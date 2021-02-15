Генеральный менеджер «Айлендерс» оценил дебют Сорокина в НХЛ

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло оценил дебют голкипера Ильи Сорокина в НХЛ.

«Мы чувствуем, что с ним все нормально, что он в порядке. К сожалению, его первое выступление в НХЛ состоялось при неудачных обстоятельствах, но он очень талантливый и преданный делу молодой человек, его большое будущее, — цитирует Ламорелло The Athletic. — Если мы посчитаем правильным дать ему провести несколько матчей в АХЛ, то отправим его туда. Но прямо сейчас Илья способен играть в НХЛ».

25-летний Сорокин провел в нынешнем сезоне 3 матча в НХЛ. Он отражает в среднем 87,1 процент бросков, коэффициент надежности — 3,65.