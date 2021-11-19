Генеральный менеджер «Аризоны» провел встречу с Кесселом

Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг провел встречу с нападающим Филом Кесселом. На ней обсуждался возможный обмен форварда, сообщает The Athletic.

Ранее появилась информация, что 34-летний форвард сам запросил обмен из клуба.

Действующий кэпхит по контракту, который истекает следующим летом, составляет 6,8 миллиона долларов в год (полный — 8 миллионов, но 1,2 миллиона выплат приходится на «Торонто»). «Аризона» готова рассмотреть вариант, при котором возьмет часть зарплаты форварда на себя.

В нынешнем сезоне Кессел провел 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 8 (3+5) очков при показателе полезности «-5».