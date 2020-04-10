Генеральные менеджеры клубов НХЛ предлагают разные форматы плей-офф

Генеральные менеджеры клубов НХЛ провели совещание по средствам видеоконференции с комиссионером лиги Гэри Беттмэном. На нем обсуждались возможные форматы проведения турнира, который пока был прерван из-за эпидемии коронавируса, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

В совещании приняли участие генменеджеры 24 клубов. Все они сошлись на том, что нужно провести еще матчи регулярного чемпионата, прежде чем начинать плей-офф. Однако вряд ли клубы успеют завершить полноценный сезон, доиграв до 82 встреч.

А вот мнения по плей-офф разошлись. Большинству менеджеров понравилась идея проводить серии до трех побед. Но вот финал Кубка Стэнли все хотят провести по классической схеме — до 4 побед.

Было еще одно предложение: первый раунд — серия до двух побед, второй раунд — до трех, финал конференций и финал Кубка Стэнли — серия до четырех побед.