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Гецлаф провел 1000-й матч за «Анахайм»

08:36
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Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф стал первым игроком, который провел 1000 матчей за команду. Юбилей он отпраздновал в матче с «Чикаго» (2:3 ОТ). Игроки «Дакс» поздравили хоккеиста с этим достижением.

Гецлаф в этой игре записал в свой актив одно очко за результативную передачу. Он стал шестым игроком НХЛ за последние 40 сезонов, который провел 1000 матчей за одну команду и выиграл 548 или более матчей. Среди таких, в частности, и Александр Овечкин, который всю карьеру выступает за «Вашингтон».

34-летний канадец — обладатель Кубка Стэнли-2007. Двукратный олимпийский чемпион и победитель Кубка мира в составе сборной Канады.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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