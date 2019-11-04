Гецлаф провел 1000-й матч за «Анахайм»

Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф стал первым игроком, который провел 1000 матчей за команду. Юбилей он отпраздновал в матче с «Чикаго» (2:3 ОТ). Игроки «Дакс» поздравили хоккеиста с этим достижением.

Congrats on 1,000 games, Ryan Getzlaf! ? pic.twitter.com/8wb84dzyTa — NHL GIFs (@NHLGIFs) November 4, 2019

Гецлаф в этой игре записал в свой актив одно очко за результативную передачу. Он стал шестым игроком НХЛ за последние 40 сезонов, который провел 1000 матчей за одну команду и выиграл 548 или более матчей. Среди таких, в частности, и Александр Овечкин, который всю карьеру выступает за «Вашингтон».

34-летний канадец — обладатель Кубка Стэнли-2007. Двукратный олимпийский чемпион и победитель Кубка мира в составе сборной Канады.

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