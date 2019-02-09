Гецлаф побил клубный рекорд "Анахайма" по количеству матчей

Текущая встреча с "Филадельфией" стала 967-й для Гецлафа в составе "уток", канадский форвард побил рекорд команды.

Ему удалось превзойти результат другой легенды клуба - Теему Селянне, который сыграл 966 матчей за "Анахайм". Третьим идет партнер Гецлафа по звену Кори Перри (962). Замыкают пятерку самых верных игроков в истории клуба Стив Руччин (616) и Пол Кария (606).

33-летний Гецлаф выступает за "Анахайм" с сезона-2006/07. В составе "уток" он выиграл Кубок Стэнли-2007. Также форвард стал двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и обладателем Кубка мира-2016 в составе сборной Канады.