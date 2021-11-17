Гецлаф набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Вашингтоном».

Капитан «Дакс» Райан Гецлаф отметился результативной передачей в первом голе команды. 36-летний канадец набрал 1000 (280+720) очков за свою карьеру в НХЛ.

Гецлаф набрал 18 (1+17) очков в 17 матчах текущего сезона. При этом за весь прошлый сезон форвард набрал 17 (5+12) очков за 48 встреч.

Гецлаф выступает за «Анахайм» с 2005 года и является рекордсменом команды по количеству передач и очков. В составе «Дакс» форвард стал обладателем Кубка Стэнли.