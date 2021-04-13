Гецлаф будет принимать решение о продолжении карьеры после окончания сезона

Нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф летом получит статус неограниченно свободного агента. 36-летний хоккеист пока не решил, будет ли продолжать карьеру, пишет в Twitter журналист Хелен Эллиотт.

Гецлаф будет принимать решение уже после окончания сезона.

Форвард провел всю свою карьеру в «Анахайме», который выбрал его под общим 19-м номером на драфте-2003. В составе «Дакс» он выиграл Кубок Стэнли в 2007 году.

Со сборной Канады Гецлаф дважды побеждал на Олимпиаде и выигрывал Кубок мира. Также он является победителем молодежного чемпионата мира.

В дедлайн-2021 «Анахайм» был готов обменять капитана. Генменеджер «Уток» вел переговоры, но сделка все же не состоялась.