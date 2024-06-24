Экс-вратарь «Салавата Юлаева» Гаврилов: «У «Эдмонтона» психологическое преимущество перед последним матчем серии»

Бывший вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов высказался о седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

— У «Эдмонтона» психологическое преимущество. Вернулись в серию после 0-3, и теперь шансов у них побольше. Будет интересно сегодня в три часа ночи проснуться и посмотреть, чем это все закончится.

В этом матче практически все будут решать вратари. Куда залетят первые две шайбы, то всё будет понятно. Здесь не надо быть экспертом, чтобы понять, что после отыгрыша с 0-3 у «нефтяников» шансы выше, — сказал Гаврилов Legalbet.

Седьмая игра серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится в ночь на 25 июня. Счет в серии 3-3.