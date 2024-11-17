Гаврикова выбрали третьей звездой матча «Миннесота» — «Даллас»
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал третьей звездой матча с «Далласом» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
27-летний россиянин в третьем периоде забросил единственную шайбу «Уайлд».
Первой звездой матча стал форвард «Далласа» Мэйсон Марчмент, дубль которого принес победу «Старз». Второй звездой признали голкипера «Миннесоты» Филиппа Густаффсона, отразившего 38 бросков по своим воротам.
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|7
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|В
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|О
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|Вегас
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|24
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|Лос-Анджелес
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|10
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|3
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|18
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|4
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|9
|9
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|Ванкувер
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|17.11
|00:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|3 : 2
|17.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|4 : 0
|17.11
|03:00
|
Торонто – Эдмонтон
|4 : 3 ОТ
|17.11
|03:00
|
Питтсбург – Сан-Хосе
|4 : 3 Б
|17.11
|03:00
|
Каролина – Оттава
|4 : 0
|17.11
|03:00
|
Филадельфия – Баффало
|5 : 2
|17.11
|03:00
|
Флорида – Виннипег
|5 : 0
|17.11
|03:00
|
Монреаль – Коламбус
|5 : 1
|17.11
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|1 : 2
|17.11
|04:00
|
Лос-Анджелес – Детройт
|4 : 1
|17.11
|06:00
|
Ванкувер – Чикаго
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