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Гавриков заявил, что хорошо знал семью погибшего игрока «Коламбуса» Годро

Алина Савинова
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Защитник «Лос-Анджелес» Владислав Гавриков поделился воспоминаниями о погибшем форварде «Коламбуса» Джонни Годро.

«Тут сложно подобрать какие-то слова, это ужасно, если говорить обо всем об этом и как это случилось. Мы с женой были в шоке, знали и его семью, это ужасно. Он был выдающимся игроком, без больших габаритов, но он был очень техничным, нашел свое место в лиге, все у него было здорово и по очкам, и по всему», — приводит ТАСС слова Гаврикова.

30 августа стало известно, что 31-летний Годро вместе с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем. Гавриков был одноклубником нападающего в сезоне-2022/23, оба хоккеиста на тот момент выступали за «Коламбус».

Источник: ТАСС
Владислав Гавриков
Джонни Годро
Хоккей
НХЛ
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