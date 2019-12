Гавриков забросил третью шайбу в сезоне. Видео

«Коламбус» принимает «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1, конец второго периода). На 34-й минуте отличился российский защитник хозяев Владислав Гавриков. Это третий гол в сезоне. Всего на его счету 5 (3+2) баллов в 35 встречах.

3-1 #CBJ



Gavrikov started the breakout and ended the rush by putting the puck in the net. pic.twitter.com/ZJVGbD1dFU