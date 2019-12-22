Гавриков забросил третью шайбу в сезоне. Видео
04:33
«Коламбус» принимает «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1, конец второго периода). На 34-й минуте отличился российский защитник хозяев Владислав Гавриков. Это третий гол в сезоне. Всего на его счету 5 (3+2) баллов в 35 встречах.
3-1 #CBJ— Alison (@AlisonL) December 22, 2019
Gavrikov started the breakout and ended the rush by putting the puck in the net. pic.twitter.com/ZJVGbD1dFU
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