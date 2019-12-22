НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гавриков забросил третью шайбу в сезоне. Видео

04:33

«Коламбус» принимает «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1, конец второго периода). На 34-й минуте отличился российский защитник хозяев Владислав Гавриков. Это третий гол в сезоне. Всего на его счету 5 (3+2) баллов в 35 встречах.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир